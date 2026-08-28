رجل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

واصل فريق برشلونة نتائجه المميزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات المسابقة.

وقدم برشلونة أداءً قويًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحصد ثلاث نقاط جديدة ويواصل مسيرته القوية في الموسم الحالي، وسط رغبة كبيرة في المنافسة على لقب الدوري.

رافينها يفتتح التسجيل لبرشلونة

ونجح البرازيلي رافينها في وضع برشلونة بالمقدمة، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، مستغلًا أفضلية الفريق الكتالوني والضغط المتواصل على دفاع أتلتيك بلباو.

وحاول الفريق الضيف العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، إلا أن دفاع برشلونة وحارس مرماه نجحا في التعامل مع محاولاته، في الوقت الذي واصل فيه أصحاب الأرض البحث عن هدف جديد لتأمين الانتصار.

فيرمين لوبيز يحسم المباراة

وفي الدقيقة 82، تمكن فيرمين لوبيز من تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم النقاط الثلاث بشكل كبير، بعدما أصبحت مهمة أتلتيك بلباو في العودة إلى المباراة أكثر صعوبة.

وحافظ برشلونة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار جديد يعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

حمزة عبد الكريم يشارك في عمليات الإحماء

ولم يعتمد هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على المهاجم المصري حمزة عبد الكريم خلال المباراة، حيث ظل اللاعب على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء.

واكتفى حمزة عبد الكريم بالمشاركة في عمليات الإحماء بين شوطي المباراة، دون أن يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول أمام أتلتيك بلباو.

رودري يظهر بقميص برشلونة

وشهد اللقاء أيضًا الظهور الأول للصفقة الجديدة رودري، بعدما تعاقد برشلونة مع اللاعب قادمًا من مانشستر سيتي، عقب منافسة قوية مع ريال مدريد للحصول على خدماته.

ويأمل برشلونة في أن يمثل رودري إضافة قوية لخط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلعات النادي للمنافسة على جميع البطولات.

وحصل أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو، على جائزة رجل المباراة، بعدما قدم مستوى مميزًا وتصدى لعدد من الفرص الخطيرة، ليحرم برشلونة من تسجيل أكثر من هدف محقق، رغم خسارة فريقه بهدفين دون رد.



