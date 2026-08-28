فليك بعد الفوز على بلباو: سعيد بحصد 6 نقاط.. وأبدأ بمهاجم آخر المباراة المقبلة

تحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن فوز فريقه أمام أتلتيك بلباو، مؤكدًا رضاه عن أداء اللاعبين بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإسباني.

فليك يتحدث عن فوز برشلونة

وتمكن برشلونة من التغلب على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني موسم 2026/2027.

وجاء الفوز ليمنح برشلونة العلامة الكاملة من أول مباراتين، بعدما كان قد استهل مشواره في المسابقة بالفوز على إلتشي بخمسة أهداف دون مقابل.

وشهدت المباراة استمرار غياب المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن المشاركة للمباراة الثانية على التوالي، بينما سجل رودري ظهوره الأول بقميص برشلونة بعد انضمامه إلى الفريق.

وعقب اللقاء، تطرق فليك خلال المؤتمر الصحفي إلى عدد من الملفات، حيث رفض التعليق على إمكانية تعاقد برشلونة مع جوليان ألفاريز، قائلًا: «لا أريد التحدث عن هذا، إنه ليس أحد لاعبينا، لا أريد التعليق على هذا، لقد فزنا بالمباراة الثانية وأنا سعيد».

كما رفض المدير الفني الألماني التعليق على بيان أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس من اختصاصه، وأن ديكو ومسؤولي النادي هم من يتولون هذه الملفات، بينما يركز هو على عمله مع الفريق.

وعن عدم الاعتماد على مهاجم صريح في التشكيل الأساسي، أوضح فليك أنه لا يعلم ما إذا كان وجود مهاجم صريح كان سيحسم المباراة مبكرًا، مشيرًا إلى أن فريقه صنع عددًا من الفرص وقدم الأداء الذي يريده.

وأضاف أن الفريق يمتلك إمكانيات كبيرة ويحتاج إلى مواصلة التطور، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى بيرنال وبيدري، وكاشفًا عن إمكانية إجراء تغيير في مركز المهاجم خلال المباراة المقبلة.

وأبدى فليك سعادته بالمستوى الدفاعي لفريقه، خاصة بعدما حافظ برشلونة على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

وقال إن الفريق يحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفه، لكنه أكد رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون، مشيرًا إلى حصد 6 نقاط من أول مباراتين.

كما أشاد بالظهور الأول لرودري مع برشلونة، مؤكدًا أن الجميع سعيد بانضمامه إلى الفريق، ووصفه بأنه نموذج مثالي لأسلوب النادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بيرنال قدم مباراة مثالية أيضًا.

فليك يشيد بأنتوني جوردون

وتحدث المدير الفني لبرشلونة عن أنتوني جوردون، مشيرًا إلى أن السرعة التي يمتلكها اللاعب تتناسب بشكل كبير مع أسلوب لعب الفريق.

وأوضح فليك أن جوردون انضم إلى برشلونة قبل أسبوعين فقط، لكنه يمتلك القدرة على تطوير مستواه وتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

موقف فليك من قرعة دوري أبطال أوروبا

واختتم فليك حديثه بالتعليق على قرعة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه كان يركز بشكل كامل على مباراة أتلتيك بلباو ولم يهتم كثيرًا بالقرعة.

وأشار إلى أن القرعة تبدو جيدة، لكنه شدد على أن الأهم بالنسبة له هو معرفة المباراة التي سيبدأ بها الفريق ومن سيكون المنافس، مع تركيزه في الوقت الحالي على الاستحقاقات المقبلة مع برشلونة.