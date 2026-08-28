المصري يقلب الطاولة على المقاولون بثلاثية ويواصل انطلاقته القوية في الدوري

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مثيرًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ المقاولون العرب المباراة بشكل جيد، وتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق إدريسا تيام في الدقيقة 35، قبل أن ينجح المصري في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل محمود حمادة هدفًا في الدقيقة 44.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الفريق البورسعيدي ضغطه ونجح حسين فيصل في تسجيل الهدف الثاني للمصري بالدقيقة 52، لكن المقاولون رفض الاستسلام، وأدرك التعادل مجددًا عن طريق عمر كمال في الدقيقة 77.

وفي الدقائق الأخيرة، حسم المصري المباراة لصالحه، بعدما سجل محمد الشامي هدف الفوز الثالث في الدقيقة 83، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول جولتين من المسابقة، ليواصل بدايته القوية، بينما بقي المقاولون العرب دون رصيد من النقاط بعد خسارته في أول مباراتين.

تشكيل المصري أمام المقاولون العرب

بدأ المصري المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف.

الوسط الهجومي: أحمد القرموطي، خير الدين طوا، عبد الله الزياني.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء: محمد سيحا، محمد هاشم، مصطفى العش، محمد شكري، ياسين الملاح، حسين فيصل، كريم بامبو، علي سليمان، ومحمد الشامي.

تشكيل المقاولون العرب

ودخل المقاولون العرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد حامد، حسن شاكوش، أحمد مجدي، نادر هشام.

خط الوسط: عمر الوحش، فرانسيسكو دودو، إسلام جابر، محمد صندوقة، ميدو جابر.

خط الهجوم: إدريسا أتيام.

وكان المقاولون العرب قد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان إلى دراسة منافسه ومحاولة الحد من مصادر الخطورة في صفوف المصري.

في المقابل، دخل المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب سموحة بهدف دون مقابل، قبل أن ينجح في إضافة انتصار جديد أمام المقاولون ويحصد العلامة الكاملة من أول جولتين.

نظام الدوري المصري

ويشارك في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 20 فريقًا، بعد صعود أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط، بينما هبطت أندية الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو إلى دوري المحترفين.

ويستمر نظام المسابقة الذي تم تطبيقه في الموسم الماضي، حيث تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الفرق، قبل تقسيمها في المرحلة الثانية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى 6 أندية تتنافس على لقب الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.