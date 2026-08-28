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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب أحمد عاطف عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري بسبب الإصابة

زد اف سي
زد اف سي
رباب الهواري

تأكد غياب أحمد عاطف، لاعب فريق زد، عن مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة، بعدما تعرض لإصابة عضلية حالت دون جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

وكشفت الإعلامية دينا سليم، خلال برنامج «ستاد المحور»، أن أحمد عاطف يعاني من إصابة عضلية، وهو ما دفع الجهاز الفني لفريق زد إلى استبعاده من قائمة المباراة أمام الأهلي، في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية والطبية.

محمد شوقي يستبعد اللاعب من مواجهة الأهلي

وأوضحت دينا سليم أن الجهاز الفني لفريق زد، بقيادة محمد شوقي، اتخذ قرارًا باستبعاد أحمد عاطف من مواجهة الأهلي، حفاظًا على سلامة اللاعب وعدم المجازفة بالدفع به قبل اكتمال تعافيه من الإصابة.

ويأتي القرار في إطار حرص الجهاز الفني على التعامل بحذر مع الإصابات العضلية، خاصة أن مشاركة اللاعب قبل التعافي الكامل قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة وغيابه لفترة أطول عن الملاعب.

برنامج تأهيلي لتجهيز أحمد عاطف

ومن المقرر أن يخضع أحمد عاطف لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني على متابعة حالة اللاعب بشكل مستمر، من أجل تحديد مدى قدرته على العودة للمشاركة وفقًا لدرجة استجابته للبرنامج التأهيلي، دون التسرع في الدفع به.

زد يستعد لمواجهة الأهلي

ويواصل فريق زد تحضيراته لمواجهة الأهلي في الدوري، وسط رغبة من الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب البطولة في بداية مشوار الفريق بالمسابقة.

ويمثل غياب أحمد عاطف ضربة للجهاز الفني، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصره خلال المواجهة، إلا أن محمد شوقي يسعى للاستفادة من البدائل المتاحة وتعويض غياب اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة متابعة جديدة لحالة أحمد عاطف، لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، مع استهداف تجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة حال تعافيه بصورة كاملة من الإصابة.


 

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