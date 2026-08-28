انتهاء أزمة ملعب مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك كان من المقرر أن يخوض مباراة الميناء الجيبوتي يوم 4 سبتمبر على ستاد القاهرة ولكن المران الرئيسي للفريق الضيف كان من المقرر أن يقام يوم 3 سبتمبر ولكن المران سيتعارض مع مباراة الأهلي وسموحة .

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، تم الاقتراح بخوض المران الرئيسي للفريق الضيف يوم 2 على ستاد القاهرة وخوض اللقاء بشكل طبيعي بدلا من نقله إلى ملعب أخر.

واختتم، الساعات القادمة ستشهد الانتهاء من الاتفاق بشكل رسمي على كافة التفاصيل بين الطرفين وسيتم إخطار الاتحاد الأفريقي بموعد مران الفريق الضيف.