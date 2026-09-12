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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إعادة التنسيق للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل وفتح تقليل الاغتراب

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب انتهاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

كما تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الذين تم ترشيحهم، و لطلاب المرحلتين الأولى و الثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب مسبقا ، وذلك لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وفي إطار إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال إجراءات التنسيق، تقرر أيضًا إعادة فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الذين استنفدوا رغباتهم، وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال مراحل التنسيق السابقة، وذلك لتسجيل أو إعادة تسجيل رغباتهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وسيتم فتح باب تقليل الاغتراب لهم في ذات الفترة فور ترشيحهم من مكتب التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب المستفيدين من الخدمات المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني سرعة الدخول وإتمام الإجراءات خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا المعلنة، ومراجعة الرغبات والتأكد من صحتها قبل تأكيد التسجيل.

وتؤكد الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني هو المصدر الرسمي المعتمد للاستعلام عن نتائج التنسيق وتسجيل وإعادة تسجيل الرغبات وطلبات تقليل الاغتراب.

تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة من التنسيق

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