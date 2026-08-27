نقيب الإعلاميين يرد على كرم جبر: كلامه عن النقابة كوميدي

علق الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على التصريحات الأخيرة للكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والتي أثارت جدلًا واسعًا بشأن كيان نقابة الإعلاميين، كاشفًا عن مجموعة من الوثائق والمراسلات الرسمية التي تثبت طبيعة التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين.

وأوضح نقيب الإعلاميين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنني أحب كرم جبر جدًا، وتعاملنا معًا في فترة توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة ثم المجلس الأعلى للإعلام، وتصريحه الأخير الحقيقة اندهشت له، واعتبرته صدمة كبيرة، لكني في النهاية تناولته بشكل كوميدي ولم أغضب كثيرًا لدرجة أنني ذهبت إلى النقابة وطلبت إخراج المراسلات الرسمية المتبادلة بيننا.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن الكاتب الكبير كرم جبر قال في تصريحه: "لو كان للاعلاميين نقابة، لما فكر شريف عامر في دخول نقابة الصحفيين"، وطبعًا هذا يعتبر إنكارًا للواقع ولمؤسسة دستورية وقانونية من مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا يرد بالشق الشخصي، بل جاء بالوثائق والمستندات الرسمية الموقعة منه ومن كرم جبر ومختلف قيادات ورؤساء المجالس المتعاقبة ليرى المجتمع بنفسه حقيقة التعاون والتكامل، مطالبًا بعرض المراسلات الرسمية على الشاشة، والتي تضمنت مخاطبات متبادلة وقرارات مشتركة، من بينها قرارات لمنع ظهور بعض الإعلاميين ومذكرات تنسيقية بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي.

وأكد أن هذه الوثائق تحمل توقيع الكاتب الصحفي كرم جبر وتفصيل التعاون المثمر بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين في فحص الشكاوى، وتنظيم ظهور الإعلاميين، وضبط الشاشات وفق الأطر القانونية، موضحًا أن هذا هو الرد العملي بالأدلة القاطعة وليس بالكلام المرسل.



