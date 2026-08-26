أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: سلوك بعض المسلمين لا يعكس صحيح الإسلام.. ومن يروج الشائعات لخراب الأمة سيحاسب أمام الله.. نقيب الإعلاميين: أحمد موسى من سالكي طريق الحق لأنه يدافع عن الوطن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



الرئيس السيسي: سلوك بعض المسلمين لا يعكس صحيح الإسلام.. ومن يروج الشائعات لخراب الأمة سيحاسب أمام الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سلوك المسلمين قد لا يعكس بالضرورة صحيح الإسلام، مشيرا إلى أن الفهم الحقيقي للدين هو التعبير عن الدين، وأن هناك من الناس من يسيئون إلى أنفسهم وإلى الدين.

«يسعدك ويعافيك ويحميك».. دعاء مؤثر من الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية احتفاءً بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

نقيب الإعلاميين: أحمد موسى من سالكي طريق الحق لأنه يدافع عن الوطن

علق الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على الهجوم الممنهج الذي يتعرض له الإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا أن الإعلامي أحمد موسى هو حالة تشبه الكثيرين في الدولة المصرية ممن يدافعون عن الوطن بكل إخلاص؛ ولذلك فهو يواجه باستمرار الكتائب الإخوانية التي لا تعجبها هذا الدفاع الدائم عن الدولة المصرية، وهو ما يُعرضه للكثير من الانتقادات الحادة والجارحة في بعض الأوقات.

الصحة: لا مؤشرات على تفشي السالمونيلا في مصر.. والمرض ليس وباء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن السالمونيلا ليست وباءً، وإنما مرض موجود، موضحًا أن القلق يبدأ عند تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات داخل مكان محدد.

بكرة القاهرة تسجل 38 درجة.. الأرصاد: السبت المقبل موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

أعلافنا نباتية 100%.. ثروت الزيني: قطاع الدواجن في مصر آمن تماما من السالمونيلا

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المنتجات الداجنة والبيض في السوق المصرية تتمتع بأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية.

ميمي جمال عن حق الأداء العلني: دمل وياسر جلال فقعه.. واتاخرنا أوي في تنفيذه

قالت ميمي جمال :" الأصول بتقول إننا اتأخرنا اوي في المطالبة بحق الأداء العلني ، وحق الأداء العلني متواجد في كل دول العالم ".

حسام الخولي: الحكومة مطالبة بشرح إنجازاتها للمواطنين وليس الاكتفاء بالأرقام

أكد النائب حسام الخولي، أن عرض الحكومة لإنجازاتها خلال الفترة المقبلة يجب ألا يقتصر على عقد مؤتمر أو الإعلان عن أرقام ضخمة؛ وإنما يتطلب شرحًا تفصيليًا لما تم تنفيذه وأثره المباشر على حياة المواطنين.

مستشار وزير التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحتاجون إلى الدعم.. ومواهبهم قادرة على المنافسة عالميًا

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الطلاب المصريين يمتلكون قدرات ومواهب إبداعية متميزة، ويحتاجون فقط إلى توفير الفرص والدعم اللازم لاكتشاف قدراتهم وتنميتها، مشيرًا إلى أنهم يثبتون باستمرار قدرتهم على المنافسة وحصد الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية.

ترامب: زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية لروسيا لم تكن مرتبطة بإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى روسيا لم تكن مرتبطة بإيران أو بتهديدات موسكو للناتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.