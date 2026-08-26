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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الخولي: الحكومة مطالبة بشرح إنجازاتها للمواطنين وليس الاكتفاء بالأرقام

حسام الخولي
حسام الخولي
رحمة سمير

أكد النائب حسام الخولي، أن عرض الحكومة لإنجازاتها خلال الفترة المقبلة يجب ألا يقتصر على عقد مؤتمر أو الإعلان عن أرقام ضخمة؛ وإنما يتطلب شرحًا تفصيليًا لما تم تنفيذه وأثره المباشر على حياة المواطنين.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تركز بصورة متكررة على ضرورة شرح ما يتم إنجازه للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن يحتاج إلى معرفة تفاصيل المشروعات والخدمات التي تم تطويرها، وليس مجرد سماع أرقام عن حجم الإنفاق.
 

«اشرحوا للناس».. مطالبات بتوضيح تفاصيل الإنجازات

وأشار الخولي إلى أن كل وزارة يجب أن تقدم إنجازاتها بصورة تفصيلية، تبدأ من المشروعات الصغيرة وصولًا إلى النتائج الكبرى، موضحًا أن الإعلان عن إنفاق مليارات الجنيهات في قطاع مثل الصحة لا يكفي وحده لإقناع المواطن.

وأكد أن الوزارة مطالبة بتوضيح ما الذي تم تطويره، ولماذا بدأت بمشروع معين، وما المشكلة التي استهدف المشروع حلها، وما انعكاس ذلك على حياة المواطنين.
 

الصحة والتعليم من أكثر الملفات التي تهم المواطنين

وأوضح أن قطاعات مثل الصحة والتعليم تحظى باهتمام كبير من المواطنين في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الحكومات دائمًا مطالبة بالعمل على تطوير هذه القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن تقديم الإنجازات بصورة مبسطة يساعد المواطن على فهم ما تم تنفيذه، بدلًا من الاكتفاء بعرض أرقام مالية أو إحصائيات قد يصعب تفسيرها بالنسبة لغير المتخصصين.
 

«حل المشكلة من جذورها»

وتطرق الخولي إلى حديث الرئيس عن ضرورة التعامل مع المشكلات من جذورها، موضحًا أن بعض الملفات تراكمت على مدار عقود، وأن استمرار تأجيل التعامل معها كان يمكن أن يؤدي إلى وصولها إلى مرحلة يصعب معها إصلاحها.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية قد تكون لها تداعيات يشعر بها المواطن بصورة مباشرة، لكن الهدف منها هو معالجة المشكلات المتراكمة بدلًا من تأجيلها إلى المستقبل.
 

الخولي: انخفاض الدولار سابقًا لم يكن يعكس السعر الحقيقي

وعن المقارنات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سعر الدولار في السنوات الماضية، قال الخولي إن مقارنة سعر الدولار الحالي بالسعر الذي كان يتم الإعلان عنه سابقًا لا تكون دقيقة دون النظر إلى السياسات الاقتصادية التي كانت وراء تثبيت أو دعم سعر الصرف.

وأوضح أن انخفاض السعر في بعض الفترات لم يكن بالضرورة انعكاسًا للقيمة الحقيقية للعملة، مشيرًا إلى وجود سياسات دعم لسعر الصرف استفادت منها فئات وقطاعات معينة.
 

المواطن من حقه أن يبحث عن تحسين مستوى معيشته

وشدد الخولي على أن رغبة المواطن في الحصول على خدمات أفضل وتحسين مستوى معيشته أمر طبيعي، مؤكدًا أن هذا حق إنساني لا يتعارض مع مسؤولية الدولة في إدارة ملفاتها المختلفة.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة تختلف عن نظرة المواطن أو الإعلامي إلى المشكلات، لأن المسؤول يتعامل مع عدد كبير من الملفات في الوقت نفسه، ويتخذ قراراته في ضوء مجموعة واسعة من الاعتبارات.
 

الاقتصاد مهم.. لكن استقرار الدولة أولوية

وأشار الخولي إلى أهمية الملف الاقتصادي باعتباره مرتبطًا بصورة مباشرة بمعيشة المواطنين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها يمثل أولوية أساسية.

وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار والأمن له تكلفة، وأن الدولة لا تستطيع التعامل مع الملفات الاقتصادية بمعزل عن الظروف الأمنية والسياسية المحيطة بها.

حسام الخولي الحكومة مواطنين الأرقام محمد شردي

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