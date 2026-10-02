عبد الرحمن حميد يحتفل ببرونزية الأهلي العالمية علي طريقته الخاصة

احتفل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بتتويج فريقه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وكتب عبد الرحمن حميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يالهوي يالهوي يالهوي.. ميدالية عالمية عند الأهلي»، معبرًا عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية بعد مباراة قوية أمام الزمالك، تمكن خلالها الفريق الأحمر من حسم اللقاء بنتيجة 30-25، ليضيف ميدالية عالمية جديدة إلى خزائنه.

وتعد هذه الميدالية هي الثالثة للأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعدما سبق له التتويج بالميدالية الفضية في نسخة عام 2007.

كما حصد الأهلي الميدالية البرونزية في نسخة عام 2024، بعد الفوز على برشلونة الإسباني، ليواصل الفريق حضوره على منصات التتويج العالمية.

ويأتي تتويج الأهلي بالبرونزية في النسخة الحالية من البطولة التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ليؤكد الفريق تفوقه في منافسات كرة اليد على المستوى العالمي، بعدما نجح في حسم مواجهة مصرية خالصة أمام الزمالك لصالحه.