رويترز: محادثات سرية مباشرة بين الحكومة السورية وحزب الله في تركيا

أجرى ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني محادثات مباشرة وسرية في تركيا الشهر الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم الخميس عن 6 مصادر مطلعة.

أول لقاء معروف منذ سقوط الأسد.. بدعوة تركية

وقالت المصادر إن اللقاء هو الأول المعروف من نوعه بين الطرفين، وإن اجتماعاً واحداً على الأقل عقد خلال سبتمبر بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية.

وضم الاجتماع ممثلين عن حزب الله ومسؤولين من المخابرات ووزارة الخارجية السورية، بحسب المصادر التي شملت مسؤولين سوريين اثنين ومسؤولاً أمريكياً ومصدراً أمنياً لبنانياً كبيراً مقرباً من حزب الله.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقاً.

من الخصومة إلى التهدئة

وتأتي المحادثات بعد سنوات من الخصومة، إذ أرسل حزب الله مقاتلين إلى سوريا لدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر عام 2024، تصاعد التوتر بين الحكومة السورية الجديدة وحزب الله المتحالف مع إيران، واتهمت دمشق الجماعة بنقل أسلحة عبر الأراضي السورية.