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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تؤكد التزامها بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين

باكستان تؤكد التزامها بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين
باكستان تؤكد التزامها بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين
أ ش أ

 أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن التزام باكستان بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية التعاونية الشاملة مع الصين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شهباز شريف خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

ووصف شهباز الصداقة الثنائية بين الصين وباكستان بأنها رابطة تقوم على الثقة المتبادلة والدعم الثابت والروابط الوثيقة بين الشعبين.

وأشار إلى أن التحول التاريخي الذي شهدته الصين ومساهمتها المتنامية في السلام والاستقرار والتنمية على الصعيد العالمي تواصل إلهام الدول في جميع أنحاء العالم.

كما أعرب عن تأييد باكستان الكامل لمبادرات الرئيس شي جين بينغ العالمية: مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية، واصفاً إياها بأنها ركائز أساسية لمستقبل مشترك للبشرية.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية الصداقة الثنائية بين الصين وباكستان

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