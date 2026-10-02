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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطر النوافذ الكهربائية يضع 29 ألف سيارة كاديلاك أوبتيك تحت الاستدعاء

استدعاء كاديلاك أوبتك
استدعاء كاديلاك أوبتك
عزة عاطف

كشفت الإدارة الوطنية للأمان على الطرق السريعة (NHTSA) عن استدعاء 29347 سيارة كهربائية من طراز كاديلاك أوبتك، تشمل موديلات أعوام 2025 و2026 و2027، وذلك نتيجة وجود خلل في نظام حماية منع الانحشار بالنوافذ الكهربائية يرفع مخاطر تعرض الركاب لإصابات.

تفاصيل خلل النوافذ الكهربائية في كاديلاك أوبتك

تتلخص المشكلة في عدم عمل خاصية منع الانحشار (Anti-Pinch) بالشكل المطلوب عند رفع زجاج الأبواب الأمامية باستخدام ميزة الإغلاق السريع عبر مفتاح التحكم عن بعد (Key Fob). 

وفي حال وجود أي جسم أو عائق في المسار العلوي للزجاج خلال آخر 13 ملم من الإغلاق، تفشل النافذة في التوقف والارتداد التلقائي، وتؤكد التقارير أن كافة السيارات المشمولة في الاستدعاء محتمل تأثرها بهذا العيب البرمجي بنسبة 100%.

نتائج اختبارات جنرال موتورز والمعايير الفيدرالية

رصدت شركة جنرال موتورز الخلل لأول مرة في 26 يونيو 2026 بعد بلاغ من أحد الموزعين. وعقب ذلك، أجرى المهندسون اختبارات على 5 سيارات للتأكد من مدى مطابقتها للمعيار الفيدرالي لسلامة المركبات رقم 118 (FMVSS No. 118)، حيث أظهرت النتائج فشل 4 سيارات في تحقيق متطلبات التوقف والارتداد التلقائي. 

وتبين أن المورد المسئول عن نظام النوافذ ضبط نطاق حماية منع الانحشار عند مستوى أدنى من الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

موعد الصيانة وإجراءات إصلاح عطل كاديلاك

تتضمن خطة الإصلاح إعادة برمجة وحدة تحكم جسم السيارة (BCM). 

ويمكن للمالكين إجراء التحديث لاسلكيًا عبر الهواء (OTA) خلال 10 دقائق فقط دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، أو التوجه إلى الموزعين المعتمدين للحصول على التحديث مجانًا. وتعتزم الشركة إرسال خطابات إخطار رسمية لجميع المالكين بدءًا من 9 نوفمبر 2026.

استدعاء كاديلاك أوبتك استدعاءات جنرال موتورز خلل النوافذ الكهربائية معايير أمان السيارات

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