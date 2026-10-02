صحة المنيا: تقديم 18 ألف خدمة طبية والكشف المجاني خلال 8 قوافل علاجية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم 18 ألفًا و609 خدمات طبية للمواطنين، من خلال 8 قوافل علاجية مجانية جرى تنظيمها خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقالت الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القوافل جرى تنفيذها وفقًا للخطة المعتمدة بقرى ومناطق تابعة لـ4 مراكز هي المنيا، وسمالوط، وبني مزار، وأبوقرقاص، وذلك داخل الوحدات الصحية بقرى بني حسن الأشراف، وإدمو، وبني غني، والقمادير، وبلنصورة، وبني موسى، وبني علي، وإسطال، لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت أن القوافل شهدت توقيع الكشف الطبي على 7714 مواطنًا، مع توفير الأدوية والفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، مشيرة إلى أن الحالات التي جرى توقيع الكشف عليها توزعت على عدد من التخصصات الطبية، بواقع 1407 حالات باطنة، و1564 حالة جراحة، و2280 حالة أطفال، و555 حالة نساء وتنظيم أسرة، و1390 حالة جلدية، و111 حالة مسالك، و407 حالات أسنان.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن الخدمات الطبية المصاحبة للقوافل شملت إجراء 912 تحليل دم، و519 تحليل بول وبراز، و163 حالة موجات صوتية، و101 حالة أشعة سينية، إلى جانب خلع الأسنان لـ45 حالة، وإجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ933 مواطنًا.

وأشارت إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات وتلقي الخدمات الطبية المتخصصة، إلى جانب تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 866 مواطنًا من المترددين على القوافل.

وأكدت أن تنفيذ القوافل تم من خلال عيادات إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، بما تشمل السجلات ومعمل الدم والأشعة، إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، بينما جرى تقديم باقي الخدمات والأنشطة الطبية داخل مقار الوحدات الصحية المستضيفة للقوافل.

وتأتي القوافل الطبية المجانية في إطار جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالمنيا لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية والفحوصات والأدوية بالمجان، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة

