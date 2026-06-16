وزير الحج السعودي: استمرار استعدادات موسم العمرة لخدمة ضيوف الرحمن

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن موسم الحج لهذا العام حقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى استمرار الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بموسم العمرة، في إطار الاهتمام المتواصل بخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح الربيعة - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)، أن القيادة السعودية تولي اهتماما مباشرا بخدمة الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أن التوسعة الثالثة للمسجد الحرام دخلت مراحلها الأخيرة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي.

وأضاف "أن كسوة الكعبة المشرفة تعد هدية من خادم الحرمين الشريفين، ويعمل على إنتاجها 150 حرفيا سعوديا على مدى 11 شهرا سنويا"، مشيرا إلى أن وزن الكسوة يبلغ 1415 كيلوجراما، وتحتوي على 120 كيلوجراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوجراما من أسلاك الفضة الخالصة، فضلا عن 30 آية قرآنية و54 قطعة مذهبة.

وكان وزير الحج والعمرة قد شارك في موكب نقل كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، حيث استقل القاطرة المخصصة لنقلها إلى صحن المطاف، تمهيدا لبدء مراسم الاستبدال السنوية.

وشهدت العملية نقل الكسوة من الساحات الخارجية للمسجد الحرام إلى داخل صحن المطاف وفق إجراءات تنظيمية دقيقة، استعدادا لتركيبها على الكعبة المشرفة.