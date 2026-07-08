4 ساعات من النيران والأدخنة.. كيف تحول عقار معهد الاتصالات بسوهاج إلى ساحة مواجهة بين الحماية المدنية وألسنة اللهب؟

على مدار 4 ساعات متواصلة، خاض رجال الحماية المدنية معركة شرسة للسيطرة على حريق هائل اندلع داخل الطوابق العليا بالعقار الكائن فيه معهد الاتصالات لعلوم الحاسب الالي واللاسلكي، بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بعدما اشتعلت النيران داخل شقة بالطابق السادس العلوي، وامتدت إلى 3 طوابق أخرى، وسط تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة، قبل أن تنجح القوات في إخماد الحريق وبدء عمليات التبريد، فيما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد العقارات السكنية بشارع أسيوط- سوهاج، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ8 سيارات إطفاء، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع النيران التي اندلعت في أحد الطوابق العليا.

وبمجرد وصول القوات، تبين أن ألسنة اللهب تحاصر شقة بالطابق السادس العلوي، قبل أن تمتد بفعل شدة الاشتعال إلى 3 طوابق أخرى داخل العقار، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود، وأثار حالة من الفزع بين السكان والمارة بالمنطقة.

ودفع ارتفاع موقع الحريق وصعوبة الوصول إلى مصدر النيران رجال الحماية المدنية إلى بذل جهود مكثفة لمحاصرة الحريق من عدة اتجاهات، حيث عملت الفرق على منع امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة، بالتزامن مع إخلاء وتأمين المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وخلال عمليات السيطرة، أصيب 7 أشخاص جراء الحريق، وتنوعت إصاباتهم بين اختناقات وإصابات متفرقة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تابعت الأجهزة المختصة حالتهم الصحية.

وفي خضم الأحداث، انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق، كما وصل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لمتابعة جهود السيطرة على النيران ميدانيًا، والاطمئنان على سير عمليات الإطفاء، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم للأجهزة المشاركة.

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بمعهد الاتصالات لعلوم الحاسب الآلي واللاسلكي بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحريق اندلع في الدوائر السكنية العليا للعقار، مؤكدًا أن النيران لم تصل إلى الطوابق التابعة للمعهد، ولم تلحق بها أضرار.

وبعد ساعات من المواجهة، تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل، وبدأت أعمال التبريد داخل الأماكن المتضررة للتأكد من عدم وجود بؤر نارية قد تؤدي إلى تجدد الاشتعال.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة الفنية لكشف أسباب اندلاع الحريق، وحصر التلفيات، وتحديد ملابسات الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.