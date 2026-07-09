خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو "شبه النقدي" يهدف إلى منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها، مشددًا على ضرورة تقييم منظومة الدعم الحالية قبل تنفيذ أي تغيير.

الدعم الجديد يوسع خيارات المواطن

وأوضح فؤاد أن الدعم العيني الحالي يقتصر على الخبز وبعض السلع الأساسية، بينما يتيح النظام المقترح للمواطن حرية الاختيار بين عدد أكبر من السلع وفق احتياجات أسرته.

الخبز سيظل ضمن منظومة الدعم

وأشار إلى أن الخبز لن يخرج من منظومة الدعم، لكنه أوضح أن المواطن قد يتمكن من تقليل الكمية التي يحصل عليها واستبدال قيمتها بشراء سلع أخرى يحتاج إليها.

الدعم لا يقتصر على التموين

وأضاف أن الدولة تقدم أشكالًا متعددة من الدعم، تشمل الدعم التمويني، وبرامج "تكافل وكرامة"، ودعم التعليم، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم الضمني للطاقة.

مطالبة بتقييم برنامج "تكافل وكرامة"

وشدد فؤاد على أهمية إجراء تقييم شامل لبرنامج "تكافل وكرامة"، لمعرفة مدى تأثيره الحقيقي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخفض التسرب من التعليم، وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.



وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح أي تطوير لمنظومة الدعم يعتمد على وجود دراسات دقيقة لقياس أثرها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.