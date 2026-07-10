وزيرا خارجية سلطنة عمان والهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الملاحة بمضيق هرمز

بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم في مسقط، مع وزير الشئون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، سبل تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز دور الشركات في البلدين وتشجيع الشراكات النوعية والاستثمارات المتبادلة؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الفرص الاقتصادية الواعدة.

كما تبادل الوزيران - وفق بيان أصدرته الخارجية العمانية اليوم /الجمعة/ - وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الأوضاع المرتبطة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز، وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه التطورات، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف، والحد من تداعيات الأوضاع الراهنة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ويراعي مصالح دول المنطقة.

حضر اللقاء السفير المتجول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، ورئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، وسفير الهند المعين لدى سلطنة عمان براشانت بيسي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.