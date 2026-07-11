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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي لا فوينتي: شخصية إسبانيا صنعت التأهل واستحققنا الفوز

منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن شخصية لاعبيه وروحهم القتالية كانتا العامل الأبرز في تحقيق الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، حيث ينتظر المنتخب الإسباني مواجهة قوية أمام فرنسا.

وشدد المدرب الإسباني على أن فريقه أظهر قدرًا كبيرًا من الثبات والإصرار طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاملوا مع مختلف مجريات المباراة بثقة كبيرة، وهو ما انعكس في الهدف الحاسم الذي سجله ميكيل ميرينو، مؤكدًا أن هذا الهدف يجسد شخصية المنتخب وقدرته على حسم المواجهات الصعبة في اللحظات الحاسمة.

إشادة كبيرة باللاعبين وبميرينو

وأعرب دي لا فوينتي عن فخره بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين، موضحًا أنهم يمتلكون رغبة دائمة في التطور وتحسين مستواهم، وهو ما يمنح الجهاز الفني الثقة في قدرتهم على المنافسة حتى النهاية. وأضاف أن منتخب إسبانيا قدم أداءً كان يستحق من خلاله تحقيق فوز أكثر راحة، إلا أن مثل هذه المباريات تتطلب جهدًا كبيرًا، ولذلك يجب تقدير قيمة الانتصار مهما كانت النتيجة.

كما خص المدرب الإسباني لاعب الوسط ميكيل ميرينو بإشادة خاصة، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات فنية وبدنية مميزة تجعله قادرًا على اللعب مع أكبر المنتخبات والأندية، مشيرًا إلى أنه يعد عنصرًا مهمًا في أسلوب لعب المنتخب الإسباني، وأنه دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه الفريق، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

رسالة قوية قبل مواجهة فرنسا

وتحدث دي لا فوينتي عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون كل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار والتأهل إلى المباراة النهائية. وأوضح أن المنتخب الفرنسي يدرك جيدًا قوة إسبانيا، وسيخوض اللقاء بنفس القدر من الحذر والقلق، مشيرًا إلى أن المنتخب الإسباني سبق له إثبات قدرته على التفوق على فرنسا في مناسبتين متتاليتين، وهو ما يمنح لاعبيه ثقة إضافية قبل المواجهة المنتظرة، مع التأكيد على احترام المنافس والاستعداد الكامل لتقديم أفضل مستوى ممكن

منتخب اسبانيا بلجيكا كأس العالم اخبار الرياضة

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