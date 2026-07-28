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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يواجه فوضى الحناطير بحملات يومية والتحفظ على العربات المخالفة

محافظ الأقصر يواجه فوضى الحناطير بحملات يومية والتحفظ على العربات المخالفة
محافظ الأقصر يواجه فوضى الحناطير بحملات يومية والتحفظ على العربات المخالفة
شمس يونس

في خطوة حاسمة لإنهاء فوضى عربات الحنطور بالشوارع كثفت محافظة الأقصر حملاتها الميدانية لضبط العربات المخالفة وإلزام السائقين بالضوابط المنظمة للعمل حفاظا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة القضاء على المواقف العشوائية وتنظيم حركة الحناطير بمختلف شوارع المدينة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام سائقي الحناطير بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم وتركيب الحفاضات الخاصة بالخيل لمنع تساقط المخلفات العضوية على الطرق والحفاظ على نظافة الشوارع خاصة بالمناطق السياحية التي تستقبل الزائرين من مختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس المدينة تنفيذ حملات ميدانية صباحية ومسائية بعدد من شوارع المدينة لضبط المخالفات والتأكد من التزام أصحاب الحناطير بالتعليمات المنظمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عربتي حنطور مخالفتين بشارع كورنيش النيل بعدما تبين سيرهما بصورة عشوائية وعدم التزام سائقيهما بالوقوف داخل البارك المخصص للحناطير وعلى الفور تم التحفظ على العربتين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن الحملات ستستمر بشكل يومي لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حزم تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر مشيرا إلى أن الهدف هو إعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بما يليق بمكانة الأقصر السياحية.

وشارك في تنفيذ الحملات حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة وأحمد عبد العزيز مدير إدارة النقل البطيء بمجلس مدينة الأقصر.

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