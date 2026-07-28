محلل سياسي: جماعة الإخوان الإرهابية فاشلة في القدرة على الحشد داخل أو خارج مصر

أكد عمرو الجزار المحلل السياسي، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بانتقاء الشباب المنضمين حديثا للجماعة ثم يتم عزل الشباب الجدد عن المجتمع .

وقال عمرو الجزار في حواره على قناة " الحياة " ، :" يتم شحن الشباب اللذين تم استقطابهم بأكاذيب وشائعات عن المجتمع والترويج على أنهم ضحية مجتمع".

وتابع عمرو الجزار :" جماعة الإخوان الإرهابية فاشلة في القدرة على الحشد داخل او خارج مصر".

واكمل عمرو الجزار :" اللي بينزل في مظاهرة تابعة للجماعة الإرهابي في أي مكان خارج مصر بيغطي وشه عشان ميظهرش ومحدش يعرفه ".

ولفت عمرو الجزار :" الإرهابي الإخواني انس حبيب ينفذ تكليفات نتنياهو الذي يعتبر المرشد للجماعة الإخوانية الإرهابية ".

