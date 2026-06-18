بسمة وهبة: أدعم الجزائر والأردن وأتمنى لهما تحقيق المعادلة الصعبة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ رسائل دعم وتشجيع لعدد من المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن المنتخبات العربية قدمت مستويات قوية أمام كبار المنتخبات العالمية، رغم صعوبة المواجهات، معبرة عن تفاؤلها بقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

واردت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، الزي الرسمي لمنتخبات الجزائر، الأردن، والعراق، وقدمت لهم رسائل دعم مختلفة متحدثة بلهجات هذه الدول، قبل انطلاق الجولة الثانية من منافسات البطولة، موضحةً: "منتخب الجزائر.. رسالتي ليهم إنتوا لعبتوا على فكرة مباراة صعبة جداً قدام الأرجنتين وتعرضتوا لخسارة».

وأوضحت، أن الفريق واجه خصماً قوياً، وأضافت: «بس الماتش اللي جاي أنا متأكدة وكلنا متفائلين إنكم تقدروا تعملوا ماتش كويس، بس للأسف مع الدولة الشقيقة الأردن»، مؤكدة في الوقت ذاته: «بس دي لعبة وإحنا بنتمنى ليكم التوفيق وبنتمنى لمنتخب الأردن التوفيق وتحققوا المعادلة الصعبة»، واختتمت رسالتها قائلة: «وزي ما قلتلكم إننا نقدر نطلع من أحسن توالت في المجموعة.. فريقكم مليحة بزاف».

وفي رسالتها إلى منتخب الأردن، قالت وهبة: «وهذا هو منتخب الأردن.. أشقاءنا»، مشيرة إلى صعوبة المواجهة الأخيرة أمام منتخب النمسا، وأضافت: «النهاردة كان ماتش صعب الحقيقة مع المنتخب النمساوي، فريق النمسا برضه هو من الفرق القوية جداً».

وتابعت، أن الفريق تعرض للخسارة رغم الأداء الجيد، وتابعت برسالة دعم: «والماتش اللي جاي برضه إنتوا إن شاء الله تفاءلوا بأنكم هتحققوا المعادلة الصعبة إنتوا والجزائر، وبنتمنى إنه الفرقتين يتأهلوا.. والله إني أحبكم كتير»، وأضافت بلهجتها الدارجة: «وأكلكم زاكي كتير.. المنسف بقى يا عيني على المنسف، إديني المنسف».

كما تطرقت بسمة وهبة إلى مباراة منتخب العراق، قائلة: «منتخب العراق.. كمان إمبارح الحقيقة أنا شفت الماتش، كانت مباراة صعبة أوي ما بين العراق والنرويج»، مؤكدة أن المنتخبات العربية تواجه فرقاً قوية في البطولة، وأضافت: «إحنا يا جماعة المنتخب العربي بيلعب مع أكبر فرق في البطولة وفرق كبيرة وقوية».

وأشارت، إلى قوة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قائلة: «إنتوا شفتوا يا جماعة لوكاكو اللي نزلنا في منتخب مصر الماتش اللي مع بلجيكا كان عامل إزاي؟ أصلاً إنت تشوفه تكلمه وإنت عامل كده وهو 3 متر عرض و6 متر طول وحاجة كده يعني».

واختتمت الإعلامية بسمة وهبة رسالتها إلى منتخب العراق بالتأكيد على أهمية عدم فقدان الأمل رغم الخسارة، قائلة: «إوعوا حد يفقد الأمل ويقول أصلي اتغلبت اللي فات فهتغلب في اللي جاي.. لأ.. العراق هارد لاك وإن شاء الله تعوضوا في الماتشات اللي جاية»، مضيفة: «الماتش اللي جاي مع فرنسا للأسف.. لكن إنتوا ممكن تعملوا مفاجأة.. دايماً التفاؤل واليقين هو اللي بيتحقق في الآخر.. أحبكم هواية».

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