بسمة وهبة لحسام حسن: أنت ورجالتك قدها.. وقفل على اللاعبين في المعسكر

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، مرتدية الزي الرسمي للمنتخب الوطني، في حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور".

ووجهت رسائل دعم وتحفيز إلى المنتخب المصري والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة ثقتها في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وقالت بسمة وهبة إنها ستوجه 3 رسائل مهمة، موجهة إلى المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، موضحة أنها حاولت مخاطبتهم بلغة عربية بيضاء رغم اعترافها بأن إتقان جميع اللهجات قد لا يكون كاملاً، وأضافت: «سامحوني إن لم أنجح في اللغة ولكن أنا أعتقد إني ممكن أقدر إني أخاطبكم بلغاتكم».

وخصت الإعلامية المنتخب المصري برسالة دعم مباشرة، مؤكدة ثقتها في قدرته على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام نيوزيلندا، وقالت: «الماتش اللي جاي تقدروا تفوزوا على نيوزيلندا، والمنتخب المصري إنتوا جامدين جداً جداً جداً».

وأشادت بالأداء الذي قدمه المنتخب أمام بلجيكا، موضحة أن المواجهة كانت أمام منتخب قوي ومصنف ضمن أفضل المنتخبات عالمياً، وأضافت: «اللي قدمتوا ماتش حلو أوي قدام بلجيكا.. ده المصنف رقم 9 في العالم».

ولفتت بسمة وهبة إلى متابعتها لمواجهة نيوزيلندا وإيران، مؤكدة أن المباراة كانت جيدة فنياً، لكنها أعربت عن قناعتها بأن المنتخب المصري قادر على التفوق على المنتخبين، قائلة: «ماتش نيوزيلندا وإيران كان حلو بصراحة، وأنا أعتقد إن أنتوا تقدروا تفوزوا على إيران وعلى نيوزيلندا كمان».

كما وجهت رسالة خاصة إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيدة به وبالجهاز الفني واللاعبين، وقالت: «يا كابتن حسام إنت ورجالتك قدها وقدود»، مطالبة بضرورة حماية اللاعبين من الأجواء السلبية والانتقادات الهدامة، وأضافت: «وقفل على اللعيبة في المعسكر يا كابتن حسام.. قفل عليهم.. ما تسمعوش الكلام اللي هو السلبي، اللي الناس بتبقى فيه عايزة خراب وخلاص»، مؤكدة في ختام رسالتها: «إنتوا جامدين جداً».

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