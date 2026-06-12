بسمة وهبة : أتمنى إغلاق الفيديو المسيء للمرأة المصرية فوراً

استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، عدداً من النماذج التاريخية والمعاصرة التي تمثل نجاح المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة في مصر قدمت شخصيات عظيمة عبر مختلف العصور.

وقالت: "المرأة المصرية دي يعني كليوباترا، يعني حتشبسوت، يعني نفرتيتي، يعني هدى شعراوي، يعني صفية زغلول"، مضيفة أن الحديث عن النماذج المشرفة للمرأة المصرية يحتاج إلى حلقات طويلة.

دعم الدولة للمرأة

وأشادت مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، بما حققته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ما وصفته بدعم الدولة للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق عليهن لقب "عظيمات مصر".

عظيمات مصر

وأكدت أن المرأة أصبحت مستشارة ورئيسة محكمة وقاضية وعضواً في النيابة العامة ووزيرة، مستشهدة بعدد من الأسماء مثل رانيا المشاط وجيهان زكي وهالة السعيد ومايا مرسي، قائلة: "تعال شوف عظيمات مصر عاملين إيه ومحققين إيه".

تضحيات عظيمة من أجل الوطن

ووجهت وهبة تحية خاصة إلى زوجات وأمهات الشهداء، مؤكدة أنهن قدمن تضحيات عظيمة من أجل الوطن، وقالت: "ألف تحية ليهم ومليون تحية"، مشيرة إلى أن الرئيس يحرص على تكريمهن في مختلف المناسبات.

وفي ختام حديثها، طالبت الإعلامية بسمة وهبة بإغلاق الفيديو المتداول الذي اعتبرته مسيئاً للمرأة المصرية، مؤكدة أنها تتمنى حذفه نهائياً؛ وقالت: "أنا شايفة إن اللي عمل الفيديو ده لازم يتحاسب"، داعية الجمهور إلى تقديم بلاغات ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "ادخلوا على الفيديو ده اعملوا ريبورتات عليه عشان يتقفل"، مؤكدة أن المرأة المصرية لا تستحق أن تُقدَّم في محتوى وصفته بأنه "غير مقبول"، ومختتمة حديثها بقولها: "أنا أحترم وأحب المرأة المصرية وأنا امرأة مصرية".

