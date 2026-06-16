حسام حسن يوجه رسالة لنجله وللمصريين بعد التعادل مع بلجيكا: النتيجة حلوة.. الحمد لله

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، موجهة للجمهور المصري، عبر برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، وذلك بعد التعادل مع المنتخب البلجيكي في مستهل مشوار الفريق، ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وانتشر مقطع فيديو لنجل حسام حسن، ويدعى "آسر"، حيث كان الحزن مسيطرا عليه، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب الوطني بهدف أحرزه إمام عاشور، قبل أن يدرك محمد هاني الظهير الأيمن للفريق هدف التعادل للمنتخب البلجيكي بالخطأ في مرماه.

تفرحوا ومصر كلها تفرح

وعبّر آسر عن حزنه، ليرد عليه حسام حسن، عبر برنامج "90 دقيقة"، قائلا: " "لا، الحمد لله.. كل مرة، كل حاجة نقول عليها الحمد لله، ونقول المرة الجاية إن شاء الله.. كدة النتيجة حلوة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن عشان تفرحوا ومصر كلها تفرح، حبيبي صح؟".