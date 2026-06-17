بسمة وهبة: منتخب المغرب كان قريبا من الفوز على البرازيل.. وأثق في انتصاره أمام أسكتلندا

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، سلسلة رسائل دعم وتشجيع لعدد من المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن الأداء العربي في البطولة يعكس تطوراً كبيراً وروحاً تنافسية عالية، معبرة في الوقت نفسه عن تفاؤلها بقدرة هذه المنتخبات على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وارتدت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، الزي الرسمي لمنتخبات “السعودية، المغرب، قطر، تونس”، وقدمت لهم رسائل دعم مختلفة متحدثة بلهجات هذه الدول، قبل انطلاق الجولة الثانية من منافسات البطولة، موضحةً: "المنتخب السعودي.. تحية ليكم، عملتوا ماتش بصراحة حلو أوي قدام أوروجواي".

وأشادت بسمة وهبة، بتقدم السعودية على الأوروجواي، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة: "معلش خلاص اتعادلتوا.. والماتش اللي جاي بقى قدام أسبانيا إحنا يعني متفائلين خير، وتقدروا تفوزوا عليهم جداً.. ومنتخب الرأس الأخضر تتعادل مع أسبانيا وده مفاجأة كبيرة... أنتوا مرة مرة مرة محترفين وتقدروا تكسبوا المباراة ومرة أحبكم يا أهل السعودية".

وفي رسالتها إلى المنتخب المغربي، قالت وهبة: «رسالتي بقى لمنتخب المغرب، اللي اتعادل مع البرازيل وكان قريب أوي إنه يفوز»، مشيرة إلى أن الفريق كان قريباً من حسم المباراة في اللحظات الأخيرة.

وواصلت: «وفي آخر دقيقة على فكرة.. يعني اللي ضيع هدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة». وتابعت موجهة دعمها للفريق: «عندكم ماتش قدام اسكتلندا.. إن شاء الله تفوزوا بالمباراة.. أحبكم بزاف».

كما وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى منتخب قطر، قائلة: «منتخب قطر يا جماعة.. بيقولوا عليهم العنابي، اللي قدرت تفرحنا وتتعادل مع منتخب سويسرا القوي»، مؤكدة قوة المنافس: «ومنتخب سويسرا ده فريق جامد جداً على فكرة».

وأردفت: «والماتش الجاي قدام برضه فريق قوي هو كندا يوم الجمعة اللي جاية ونتمنى الفوز لمنتخب قطر، وكل الدعم لقطر وشعب قطر.. أحبكم وايد وايد».

واختتمت بسمة وهبة رسائلها برسالة إلى منتخب تونس، قائلة: «تونس الخضراء.. تونس إحنا كمصريين بندعمكم وإن شاء الله تحققوا الفوز قدام اليابان»، مضيفة: «وعارفة إن ماتش السويد على فكرة كان صعب بس أنا عارفة إنكم قدها وقدود يا شعب تونس، وتقدروا تفوزوا على اليابان.. نحبكم برشا»، في إشارة إلى دعمها الكامل للمنتخبات العربية وتمنياتها لها بالتوفيق في مشوار البطولة.



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