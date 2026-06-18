للتحذير من مادة مسرطنة.. بسمة وهبة تفاجئ المشاهدين بجهاز لطلاء الأظافر على الهواء

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، المشاهدين بجهاز لطلاء الأظافر على الهواء، حيث كشفت عن تحذيرات أوروبية تتعلق ببعض المواد المستخدمة في طلاء الأظافر الجل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي أعلن رسمياً في سبتمبر 2025 حظر مادة «TPO» التي تُستخدم في هذا النوع من مستحضرات التجميل، كما امتد الحظر إلى تسويقها بعد تصنيفها كمادة مسرطنة ولها تأثيرات ضارة على الخصوبة والتكاثر.

التهابات جلدية وحساسية

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «أنا في كذا حاجة النهاردة هقولها لكم احتمالية جايباها لكم، أنا ما عليا إلا إني بنقل وأحذر من اللي بشوفه من المخاوف دي، والقرار لأهل العلم طبعاً وهندخل أهل العلم»، موضحة أن هناك أيضاً تحذيرات تتعلق بإمكانية تسبب هذه المواد في التهابات جلدية وحساسية لدى بعض المستخدمين.

التحذير من التعرض للأشعة

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي أصدر تحذيراً جديداً في وقت لاحق، مشيرة إلى أن المغرب والأردن قررا حظر هذه المادة أيضاً، إلى جانب التحذير من التعرض للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في أجهزة تثبيت طلاء الأظافر الجل، مؤكدة أنها حرصت على عرض الجهاز نفسه أمام المشاهدين أثناء الحلقة لإبراز طبيعة هذه الممارسات المنتشرة بين السيدات.