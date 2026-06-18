بسمة وهبة: الجمال لا يستحق المخاطرة.. احذري أضرار الجل والأشعة فوق البنفسجية

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من التداعيات الصحية المحتملة للاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر الجل والأجهزة المعتمدة على الأشعة فوق البنفسجية، مؤكدة أن كثيراً من السيدات يفضلن هذا النوع من التجميل دون الانتباه إلى مخاطره المتراكمة مع مرور الوقت.

المظهر الطبيعي للأظافر

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها شخصياً تفضل المظهر الطبيعي للأظافر، قائلة: «أنا عن نفسي أنا بحب إيديا تكون كدة، بحس إنه ده وأنا بطبيعتي»، متابعة أن هناك من يرى أن «الطبيعي مفيش أحلى منه»، رغم أن بعض مستحضرات التجميل قد تغري الكثيرات باستخدامها بشكل مستمر، ومشيرةً، إلى أن بعض المراكز تضيف طبقات جل صناعية لإطالة الأظافر قبل تعريضها للأشعة حتى تلتصق المادة بالأظافر.

شيخوخة جلد اليدين

وأكدت بسمة وهبة أن التعرض المستمر لهذه الأشعة قد يؤدي إلى شيخوخة جلد اليدين وظهور بقع مع مرور الوقت، مضيفة: «كل ده خطر عليكي يا ست الستات».

إزالة الجل أو طلاء الأظافر

ولفتت إلى أن المخاطر المحتملة قد تشمل الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالأظافر نفسها نتيجة المواد الكيميائية المستخدمة، موضحة أن الأظافر قد تصبح أضعف وأكثر عرضة للتشقق والترقق بعد إزالة الجل أو طلاء الأظافر بصورة متكررة.