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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آدم البنا يطرح “حبك هدية” أحدث أغنياته الرومانسية

آدم البنا
آدم البنا
قسم الفن

المطرب الشاب آدم البنّا، يطرح اليوم أحدث أغنياته بعنوان "حبك هدية" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وهي من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. تدور الأغنية في إطار رومانسي خفيف، تكشف عن علاقة حب بين طرفين تجمع مابينهما السعادة.
 

يذكر أن آدم البنّا، طرح في عيد الأضحى أغنية بعنوان "شفايفها التوت" بطريقة الــ AI ، وهي من كلمات أشرف القط، وألحان فارس فهمي، وتوزيع موسيقي، يوسف حسين، وحققت الأغنية النجاح على مواقع السوشيال ميديا، كما طرح آدم منذ فترة أغنية بعنوان " تفاصيل نسيانك"، وهي التعاون لأول مع الملحن الكبير عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ودارت فكرتها في إطار درامي رومانسي، حول فكرة البعد والفراق بين حبيبين، وعن مدى صعوبة نسيان تفاصيل اللقاءات والذكريات والمواقف، التي جمهت بينهما.
 

وأيضا طرح آدم مع بداية العام أغنية بعنوان "بفكر بالساعات" وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وحقق نجاحا كبيرا على اليوتيوب، ومواقع السوشيال ميديا، وأغنية "رايقين"، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، والحان أدم البنا، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، والتي تم تنفيذها بـ «الذكاء الاصطناعي».. تقول كلمات أغنية "حبك هدية ":..

إنت مش مطلوب تفكر
إنت بس عليك تأشر
واللي نفسك فيه وأكتر
تحت أمرك يتعملك
بعتبر حبك هديه
أغلى جايزه تقديريه
أي حاجه حلوه فيا السبب فيها يتنسبلك
إنت دورك بس تفرح
واللي باقي عليا سيبه
نفسك إيه بخيالك إسرح
لو هتطلب إيه هجيبه
إنت نقطه في عمري فاصله
حاجه حلوه في يومي حاصله
بيني ومابين السعاده إنت جيت
وعملت واصله
عمري ما أشبع من وجودك
عمري كله أنا بهديهولك
والكلام ده أنا قولتهولك
من زمان وبأكده
غالي عندي ومشتريك
عمر ما يكونلك شريك
مين ده أصلا أقارنه بيك
أو بيك إنت أشبه
إنت دورك بس تفرح
واللي باقي عليا سيبه
نفسك إيه بخيالك إسرح
لو هتطلب إيه هجيبه
إنت نقطه في عمري
فاصله
حاجه حلوه في يومي
حاصله
بيني ومابين السعاده
إنت جيت وعملت
 

آدم البنّا المطرب آدم البنّا أغاني آدم البنّا

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