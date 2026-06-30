تامر أمين يهاجم مدحت العدل بعد انتقاده حسام حسن: غلطان.. وده مش وقته ولا أسلوبه

وجّه الإعلامي تامر أمين رسالة إلى الكاتب مدحت العدل، تعليقًا على الانتقادات التي وجهها للأجهزة الفنية للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عبر حسابه على “فيس بوك”، قبل أن يتراجع عنها لاحقًا ويعتذر.

وقال تامر أمين إن ما كتبه مدحت العدل بحق حسام حسن لم يكن مناسبًا، مؤكدًا أن توقيت نشر تلك الانتقادات لم يكن ملائمًا، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المنتخب.

وأضاف: “غلطان يا دكتور مدحت، مالهاش أبدًا مبرر ولا منطق ولا أي شيء يمكن أن نقبل به الكلام اللي أنت قولته على حسام حسن”.

وتابع الإعلامي: “ده مش وقته ولا مكانه، والتعبيرات غير لائقة حتى لو كانت في سبيل النقد والإصلاح.. ده مش أسلوب”.

وكان مدحت العدل قد أثار جدلًا واسعًا بعدما نشر تدوينة انتقد فيها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل أن يحذفها ويقدم اعتذارًا، مؤكدًا أن ما كتبه جاء في لحظة انفعال وأنه يكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني للمنتخب.