أحمد صالح: تأهل المنتخب لدور الـ32 أمر طبيعي.. وحسام حسن أفضل من كيروش

أشاد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق بنتائج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026 المقامة بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل المنتخب الوطني بقيادة مدربه حسام حسن إلى دور الـ 32 بعدما حل وصيفاً للمجموعة السابعة التي ضمت بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث حصد الفراعنة خمس نقاط في المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدر بنفس الرصيد لكنه تفوق بفارق الأهداف.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ 32 في بطولة كأس العالم أمر طبيعي بالنظر إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، كما أن جميع المنتخبات الإفريقية تأهلت باستثناء المنتخب التونسي الذي مر بظروف صعبة خلال المونديال، ولذلك أرى أن الإنجاز الحقيقي سيكون التأهل إلى دور الستة عشر وتجاوز عقبة أستراليا.

وتابع: على الرغم من ذلك فإن نتائج حسام حسن مع المنتخب الوطني حتى الآن مميزة للغاية، ويسير بخطى ثابتة منذ توليه تدريب الفراعنة، وهو أفضل من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب، كما أن الأداء تحت قيادة حسام حسن أفضل كثيراً من الفترات الماضية.