قافلة زاد العزة الـ224 تحمل أكثر من 3 آلاف طن من المساعدات إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المعبر استأنف عمله من الجانب الفلسطيني بعد توقف استمر أربعة أيام، ليستقبل دفعة جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين المتجهين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتزامن مع عودة عدد من المتعافين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم.

وأوضح قاسم أن الساعات الأولى من اليوم شهدت وصول القافلة رقم 224 من قوافل "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، محملة بأكثر من ثلاثة آلاف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى القطاع.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من الشاحنات عاد دون تفريغ حمولته، في ظل استمرار العراقيل التي تعيق دخول المساعدات، فيما لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والخيام والأغطية والمستلزمات الإنسانية مصطفة على الجانب المصري، بانتظار السماح لها بالعبور إلى قطاع غزة.