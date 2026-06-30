وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كشفت عن وثيقة تتضمن مقترحاً أمريكياً يدعو إسرائيل إلى المضي في خطة تتعلق بقطاع غزة، حتى في حال عدم التوصل إلى نزع سلاح حركة حماس، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية.

وأوضحت أبو شمسية أن الوثيقة تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والكهرباء، وإدخال خدمات الجيل الرابع للاتصالات، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب السماح بإدخال المعدات الطبية وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، فضلاً عن إنشاء مناطق تشرف عليها قوة دولية وإدارة تكنوقراط فلسطينية.

وأضافت أن البنود الأمنية تشمل التحضير لنشر قوة سلام دولية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وبدء إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع موافقة إسرائيلية خطية على الوثيقة لاستكمال تنفيذ الخطة.