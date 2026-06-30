قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت بشكل جيد ومنضبط بدون مشكلات
21 وظيفة شاغرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.. اعرف الشروط وموعد التقديم
جلسة ساخنة بالنواب حول منحة مترو الأنفاق.. انتقادات للحكومة ومطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
غزة وليبيا.. رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية
النواب يوافق على منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار
وزراة الكهرباء تحسم الجدل حول رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي.. تفاصيل
وزير الدفاع البريطاني: خطة الاستثمار الدفاعي ستعزز قدرات الردع النووي للمملكة المتحدة
حلم التعليم انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمأساة الطفلة "هنا" بمحافظة الفيوم
لأول مرة.. معالجة صوتية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لبثه إذاعة وتليفزيون بالتزامن
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية بقوة وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
النفط يتراجع مجدداً مع استمرار القلق بشأن مضيق هرمز وترقب محادثات الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار

غزة
غزة
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كشفت عن وثيقة تتضمن مقترحاً أمريكياً يدعو إسرائيل إلى المضي في خطة تتعلق بقطاع غزة، حتى في حال عدم التوصل إلى نزع سلاح حركة حماس، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية.

وأوضحت أبو شمسية أن الوثيقة تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والكهرباء، وإدخال خدمات الجيل الرابع للاتصالات، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب السماح بإدخال المعدات الطبية وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، فضلاً عن إنشاء مناطق تشرف عليها قوة دولية وإدارة تكنوقراط فلسطينية.

وأضافت أن البنود الأمنية تشمل التحضير لنشر قوة سلام دولية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وبدء إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع موافقة إسرائيلية خطية على الوثيقة لاستكمال تنفيذ الخطة.

غزة وثيقة أمريكية لإسرائيل القاهرة الإخبارية القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

مفاجأة لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة معاشك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

لأصحاب المعاشات أقل من 5000 جنيه.. تعرف على قيمة الزيادة الجديدة

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 30 يونيو 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيه 2026 بالبنوك

معتمد جمال

رد حاسم من الجهاز الفني.. هل يرحل معتمد جمال عن قيادة الزمالك؟

بالصور

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

البسلة
البسلة
البسلة

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد