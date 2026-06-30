جلسة ساخنة بالنواب حول منحة مترو الأنفاق.. انتقادات للحكومة ومطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة خلال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (197) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة تبلغ 1.5 مليون يورو.

وتحولت المناقشات إلى منصة لانتقادات واسعة لأداء الحكومة، وسط مطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير الطرق والمرافق في المحافظات.

مطالب بتحسين الخدمات ومواجهة مشكلات المحافظات

أكد عدد من النواب أن المواطنين في العديد من المحافظات لا يلمسون مردود مشروعات التنمية، مشيرين إلى استمرار معاناة الأهالي من تهالك الطرق، وسوء حالة كباري المشاة، وتأخر أعمال التطوير، مطالبين الحكومة بالاهتمام باحتياجات المواطنين اليومية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية.

انتقادات للبنية التحتية وتدهور الطرق

واستعرض النواب عدداً من مشكلات البنية التحتية، مشيرين إلى وجود مزلقانات تمثل خطراً على المواطنين، وكباري مشاة تحتاج إلى إحلال وتجديد، فضلاً عن طرق متهالكة خاصة في محافظة البحيرة ومركز إيتاي البارود. كما طالبوا بسرعة تطوير محطة مترو عزبة النخل، فيما أشار آخرون إلى استمرار نقص مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة الوادي الجديد.

الوفد يرفض سياسة الاقتراض

من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفض الحزب لسياسة الاقتراض، مؤكداً أن الأجيال المقبلة تتحمل أعباء الديون الحالية، ومشيراً إلى أن الحكومة توسعت في الاقتراض بصورة تستوجب المراجعة. كما أعلن تقدمه باستجواب بشأن ما وصفه بحالة الإهمال في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، استناداً إلى تقارير ووثائق صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أن المحافظات تعاني ضعف الخدمات والاستثمارات، متسائلاً عن أعداد المستشارين ورواتبهم، ومطالباً بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.

مغاوري: نؤيد المنحة والخط الأول يحتاج إلى تطوير عاجل

وأعلن النائب عاطف مغاوري موافقته على اتفاقية المنحة، مؤكداً أن تمويل الدراسات الخاصة بامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى شبين القناطر يمثل خطوة مهمة، لكنه شدد على ضرورة الاهتمام بصيانة وتطوير الخط الأول، خاصة في منطقة المرج، مشيراً إلى أن مترو الأنفاق يخدم ملايين المواطنين يومياً ويجب الحفاظ على كفاءته واستمرارية تطويره.

توفيق: المشروع يخفف الزحام ويحتاج إلى رقابة على التنفيذ

وأكد النائب حازم توفيق أن امتداد الخط الأول للمترو يعد من المشروعات القومية المهمة التي تسهم في تطوير النقل الجماعي، وتقليل الكثافات المرورية، وتوفير الوقت للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الربط بين عدد من المناطق.

وطالب بمراعاة ملفات نزع الملكية وتحويل المرافق خلال التنفيذ، مع إعداد تقارير دورية بشأن التمويلات لضمان حسن استغلالها، كما دعا إلى سرعة تطوير محطة مترو شبرا الخيمة، وإنشاء سلالم كهربائية بها ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.

مطالب بتطوير طرق أسوان واستكمال “حياة كريمة”

بدوره، أعلن النائب محمد أبو الخير موافقته على الاتفاقية، لكنه انتقد الأوضاع الخدمية بمحافظة أسوان، مشيراً إلى تدهور حالة الطرق وتأخر عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وطالب بسرعة تطوير الطريق الزراعي بالمحافظة، واستكمال الطريق الصحراوي الشرقي، وإنجاز وصلة مرسى علم - إدفو، لدعم حركة التنمية والمشروعات التعدينية.

أشرف أمين: المنحة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

وأكد النائب أشرف أمين أن هناك فارقاً واضحاً بين المنح والقروض، معتبراً أن المنحة محل المناقشة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في تقليل الانبعاثات وتوفير فرص عمل.

كما طالب بسرعة تنفيذ تطوير امتداد مترو شبرا الخيمة واستكماله حتى مدينة قليوب.

جيهان شاهين: المنحة رسالة ثقة في قدرة الدولة

وأعلنت النائبة جيهان شاهين موافقتها على الاتفاقية، مؤكدة أن أهمية المنحة لا ترتبط بقيمتها المالية فقط، وإنما بما تمثله من رسالة ثقة في قدرة الدولة المصرية على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن تطوير الخط الأول للمترو يمثل ضرورة لخدمة ملايين المواطنين.

كما دعت إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمار بها.

المصري الديمقراطي يطالب بالشفافية في ملف القروض

من جانبه، أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه لمشروعات مترو الأنفاق، باعتبارها تخدم المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، لكنه طالب بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بملف المنح والقروض، مشيراً إلى أن بعض المنح يعقبها الحصول على قروض.

ودعا لجنة النقل والمواصلات إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الهيئة القومية للأنفاق، لدراسة أوضاعها المالية وآليات سداد القروض وإعادة هيكلتها.

توافق على أهمية المشروع مع مطالب بتنمية متوازنة

ورغم اختلاف مواقف النواب بين مؤيد للاتفاقية ومنتقد لسياسات الحكومة، اتفقت كلماتهم على أهمية مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين، مع التأكيد على ضرورة أن يتزامن تنفيذ المشروعات القومية مع تحسين الطرق والمرافق والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، بما يحقق تنمية متوازنة يشعر بها المواطن في جميع أنحاء الجمهورية