برلماني: مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق ينسجم مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر

أكد أشرف أمين عضو مجلس النواب، أن كلمة "القرض" تثير دائمًا حالة من القلق، بينما تمثل "المنحة" رسالة إيجابية تعكس دعم الاقتصاد، متابعا: "كلمة القرض بتعمل عسر هضم، لكن كلمة المنحة بتسهل الهضم وتؤكد مرونة الاقتصاد".

وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (197) لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، أن المنحة المقدمة "تشبه مقولة الفيلسوف الصيني: تعرف الشجرة من ثمارها"، في إشارة إلى أهمية النتائج الإيجابية التي تحققها المشروعات التنموية.



وأوضح أشرف أمين أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق ينسجم مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الصحة العامة، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وطالب النائب بالإسراع في تنفيذ أعمال تطوير وامتداد مترو شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مد الخط حتى الطريق الدائري، مع ضرورة استكماله ليصل إلى مدينة قليوب، بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين ويخفف الضغط على وسائل النقل التقليدية.