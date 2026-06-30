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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يتصدر.. صراع الحذاء الذهبي يشتعل في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي

يتواصل الصراع بقوة على صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة وانطلاق منافسات دور الـ32 حيث تزداد المنافسة بين أبرز نجوم الكرة العالمية على جائزة الحذاء الذهبي في ظل تقارب الأرقام وإمكانية تغير المشهد التهديفي من مباراة إلى أخرى.

ويواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرض هيمنته على قائمة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف، ليحافظ على صدارة الترتيب ويؤكد دوره الحاسم في قيادة منتخب الأرجنتين نحو الأدوار المتقدمة، بعدما سجل أهدافا مؤثرة في مشوار "التانجو" بالمونديال.

رباعي يلاحق ميسي

ويأتي خلف ميسي مباشرة سباق مشتعل على المركز الثاني حيث يتساوى أربعة من أبرز نجوم البطولة برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه عثمان ديمبيلي والنرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويمنح هذا التقارب في الأرقام السباق على لقب هداف البطولة مزيدا من الإثارة خاصة مع امتلاك جميع اللاعبين فرصا كبيرة لزيادة رصيدهم خلال مباريات الأدوار الإقصائية.

الأدوار الإقصائية تزيد المنافسة اشتعالا

ومع بدء مباريات خروج المغلوب، تتجه الأنظار إلى قدرة النجوم الكبار على مواصلة التسجيل في المواجهات الحاسمة إذ تشهد هذه المرحلة عادة بروز اللاعبين أصحاب الخبرات والقدرة على صناعة الفارق في أصعب اللحظات.

وتبقى كل مباراة فرصة جديدة لإعادة ترتيب قائمة الهدافين، في ظل الفارق البسيط بين المتصدر وملاحقيه، ما يجعل سباق الحذاء الذهبي مفتوحًا على جميع الاحتمالات حتى المباراة النهائية.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن

ليونيل ميسي – 6 أهداف.

كيليان مبابي – 4 أهداف.

عثمان ديمبيلي – 4 أهداف.

إيرلينج هالاند – 4 أهداف.

فينيسيوس جونيور – 4 أهداف.

الحذاء الذهبي.. معركة مستمرة حتى الختام

ومع استمرار منافسات كأس العالم 2026 تبقى جائزة الحذاء الذهبي واحدة من أكثر الجوائز إثارة في البطولة، في ظل المنافسة المحتدمة بين نخبة من أفضل مهاجمي العالم. ومن المنتظر أن تحسم الأدوار المقبلة هوية الهداف خاصة أن مباراة واحدة قد تكون كفيلة بقلب موازين الترتيب وإشعال السباق حتى صافرة النهاية.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026 هدافي كأس العالم كأس العالم 2026 ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كيليان مبابي عثمان ديمبيلي إيرلينج هالاند فينيسيوس جونيور

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