طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

تعد البسلة بالجزر واللحم من الأكلات المصرية المحببة ، فهي تجمع بين القيمة الغذائية والمذاق اللذيذ، كما أنها سهلة التحضير وتناسب وجبة الغداء للعائلة.

تقدم الشيف جوجو عثمان، طريقة عمل البصلة بالطماطم واللحمة بمذاق لا يقاوم، والطعم الاصلي لطهي الحداد قديما بأبسط المكونات و المقادير إليك طريقة عمل البسلة.

المقادير لعمل البسلة

نصف كيلو بسلة

2 ثمرة جزر مقطعة مكعبات

نصف كيلو لحم مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

3 فصوص ثوم مفروم

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة سكر اختيارية

كوب مرق لحم

طريقة عمل البسله على أصوله

اسلقي اللحم في الماء مع البصلة والحبهان وورق اللورا حتى ينضج، ثم احتفظي بالمرق. في قدر آخر، سخني الزيت أو السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي صلصة الطماطم وقلبيها جيدًا حتى يختفي طعمها النيئ. اسكبي عصير الطماطم واتركيه يغلي لبضع دقائق. أضيفي الجزر واتركيه يطهى لمدة 5 دقائق. أضيفي البسلة واللحم المسلوق، ثم اسكبي كوبًا من المرق. تبلي بالملح والفلفل الأسود والكمون، ويمكن إضافة رشة سكر لمعادلة حموضة الطماطم. اتركي المكونات على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج البسلة ويتسبك الصوص.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي البسلة الطازجة في موسمها للحصول على أفضل مذاق، ويمكن استخدام المجمدة أيضًا.

لا تكثري من المرق حتى تحصلي على قوام متماسك.

يمكن إضافة مكعبات البطاطس مع الجزر إذا رغبتِ في وجبة أكثر إشباعًا.

تقدم البسلة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، وبجانبها سلطة خضراء.