البرازيل تبتعد.. هل يستطيع أحد كسر هيمنة السيليساو على عرش هدافي كأس العالم؟

واصل منتخب البرازيل عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما حجز مقعده في دور الـ16 إثر فوزه على اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المشوار نحو اللقب.

247 هدفا.. البرازيل في صدارة الهدافين تاريخبا

ولم يقتصر مكسب "السيليساو" على التأهل فقط بل عزز أيضا موقعه في صدارة قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 247 هدفا عبر جميع مشاركاته في البطولة ليواصل الابتعاد في القمة.

ويتفوق المنتخب البرازيلي بفارق ثلاثة أهداف على أقرب ملاحقيه منتخب ألمانيا الذي يمتلك 244 هدفا في سجله التاريخي بالمونديال.

خروج ألمانيا يمنح البرازيل أفضلية مريحة

واستفادت البرازيل من خروج المنتخب الألماني مبكرا من منافسات النسخة الحالية من مونديال 2026 بعدما ودع "الماكينات" البطولة من دور الـ32 إثر خسارته أمام منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتوقف رصيده التاريخي عند 244 هدفا.

وبذلك، ضمن المنتخب البرازيلي الحفاظ على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم حتى النسخة المقبلة على الأقل، في ظل غياب منافسه المباشر عن بقية مباريات البطولة.

الأرجنتين وفرنسا وإيطاليا في قائمة المطاردين

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث في القائمة التاريخية برصيد 160 هدفا يليه المنتخب الفرنسي في المركز الرابع بـ146 هدفا بينما يأتي منتخب إيطاليا خامسا بعدما سجل 128 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

السيليساو يواصل صناعة المجد

ويؤكد المنتخب البرازيلي، بفضل قوته الهجومية وتاريخه الحافل مكانته كأحد أعظم منتخبات كرة القدم عبر العصور مستمرا في تحطيم الأرقام القياسية وتعزيز سجله التاريخي مع كل مشاركة في كأس العالم في وقت يطمح فيه لمواصلة المشوار نحو لقب جديد يضاف إلى خزائنه.