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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابة عاجلة لمزارعي الصعيد.. وزارة الزراعة تطلق أكبر حملة لمواجهة آفة حافرة الطماطم

مكافحة الآفات
مكافحة الآفات
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اطلاق حملة قومية للمكافحة المتكاملة لآفة حافرة الطماطم (توتا أبسليوتا) في محافظات الصعيد، بتكليفات ورعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استجابة لمطالب مزارعي الطماطم في هذه المحافظات.

واطلقت الوزارة فعاليات الحملة، تحت إشراف الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، في احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، وعدد من القيادات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى النائب أحمد رمضان عضو مجلس النواب، والنائب عباس حزين، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بهدف خدمة ومساندة مزارعي الطماطم في محافظات الوجه القبلي، وحماية هذا المحصول الاستراتيجي الهام الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي في الصعيد.

وتأتي الحملة بتكامل وتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والبحثية بالوزارة، وتضم: الإدارة المركزية للمكافحة ووقايةالنبات، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث البساتين والهيئة العامة لصندوق الموازنة وشركات القطاع الخاص.

وتستهدف الحملة تطبيق منظومة المكافحة المتكاملة للآفات، للحد من مخاطر هذه الآفة، مع التركيز بشكل أساسي على التوسع في برامج المكافحة الحيوية واستخدام البدائل الآمنة والمبتكرة لحماية المحصول وصحة المستهلك.

ومن المقرر ان تعمل الفرق الميدانية المشتركة للحملة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، والتوعوي، والإرشادي للمزارعين في الحقول، وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة، وطرق الرصد والإنذار المبكر، وكيفية التعامل السليم مع الإصابات بما يضمن رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعظيم العائد الاقتصادي لمزارعي الطماطم بالصعيد.

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