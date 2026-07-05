مساعد الرئيس الروسي: المبعوثان الأمريكيان سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف - حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لتيسير إنهاء سريع للأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية لتجاوز الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الممثلين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهود الوساطة، وهما على استعداد لزيارة موسكو في وقت مناسب، مشيرا إلى أن الرئيسين ناقشا خلال المحادثة، القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.