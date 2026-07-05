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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة القرنة يكشف خطة تطوير شاملة للمرافق والخدمات استعدادًا للموسم السياحي الجديد

رئيس مركز ومدينة القرنة
رئيس مركز ومدينة القرنة
شمس يونس

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوالحسن رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، تفاصيل خطة العمل التي تستهدف تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، مؤكدًا أن المدينة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال الاستعداد للموسم السياحي، الذي يبدأ مع مطلع شهر أكتوبر من كل عام، انطلقت بالفعل، وتشمل تنفيذ حملات موسعة لتجميل الشوارع والميادين وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب رفع كفاءة الطرق الواقعة على المسار السياحي بما يواكب الحركة السياحية المتوقعة.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 / 2027 تم إعدادها وفق رؤية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع التركيز على دعم المرافق الأساسية وتحقيق تنمية متوازنة بجميع قرى ونجوع مركز القرنة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يحظى بنصيب كبير من الخطة الجديدة، حيث تتضمن توفير عشرات المحولات الكهربائية لدعم الشبكات القائمة، بالإضافة إلى تركيب مئات أعمدة الإنارة والكشافات ومستلزمات تحسين كفاءة الخدمة بمختلف المناطق.

وكشف أبوالحسن عن اقتراب الانتهاء من المخطط العام لمنطقة الأربعين فدان المخصصة لتعويضات المواطنين الذين تم تهجيرهم من المنطقة الأثرية منذ سنوات، موضحًا أن المنطقة ستضم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل مركزًا إداريًا ومركزًا لاكتشاف المواهب ومركز شباب ومسجدًا وسوقًا حضريًا وموقفًا للسيارات ومقارًا للجمعية الزراعية وجمعية الإصلاح الزراعي وعددًا من المنشآت الخدمية الأخرى.

وأكد أن العمل مستمر في استكمال إنشاء مستشفى القرنة الجديد، الذي تبلغ سعته 81 سريرًا، بعد وصول نسبة التنفيذ إلى نحو 70%، لافتًا إلى صدور أوامر دفع لتوصيل التيار الكهربائي للمستشفى بتكلفة إجمالية تبلغ 70 مليون جنيه، إلى جانب اعتماد 3 ملايين جنيه لتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس المدينة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، من بينها توسعة المدخل الصحراوي لمدينة القرنة، وإحلال وتجديد مدرسة وادي الملوك الابتدائية، وإنشاء سوق حضري على مساحة 5450 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد من الكباري الواقعة على الترع داخل نطاق المركز.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل التنسيق لاعتماد عدد من الأحوزة العمرانية الجديدة، مع إعادة تحديد حرم المناطق السكنية وفصلها عن المنطقة الأثرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، بما يسهم في الحفاظ على المواقع الأثرية، ومنع التعديات، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستخراج التراخيص وتقنين أوضاع المباني الواقعة داخل الكتل السكنية المستقرة.

وأكد الدكتور أحمد حسن أبوالحسن أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية في العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار تطبيق سياسة الباب المفتوح، وتنظيم لقاء أسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين، مع نقل تلك اللقاءات إلى قرى المركز، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المناطق وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات التنموية داخل مركز ومدينة القرنة.

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