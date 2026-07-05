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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
أ ش أ

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة استمرت خمسة أيام، خلال الفترة من 29 يونيو حتى 3 يوليو 2026، استهدفت المنشآت الغذائية بمحافظتي مطروح والساحل الشمالي، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين والزائرين.

وتأتي هذه الحملات - وفقا لبيان اليوم /الأحد/ - في إطار رفع درجات الاستعداد الرقابي وتكثيف أعمال التفتيش على المنشآت الغذائية بالمناطق الساحلية والسياحية خلال موسم الصيف، وذلك بتكليف من الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، وتحت إشراف الدكتور أحمد فوزي، مدير إدارة الرقابة على السوق المحلي، وبمشاركة فرق الإدارة العامة للمنشآت السياحية.

وقد شملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على عدد من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة، من بينها قرية بدر، وقرية مارينا (5)، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة العلمين القديمة، ومنطقة أمواج، وسيدي عبد الرحمن، بالإضافة إلى المنشآت الغذائية الواقعة على امتداد طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي.

وأسفرت الحملة عن المرور والتفتيش على 48 منشأة غذائية، حيث تم إعدام 370 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على 644 كجم من المواد الغذائية المتنوعة، لوجود علامات فساد ظاهرية، وتغير في الخصائص الطبيعية، فضلًا عن ضبط منتجات مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، وبعض المنتجات التي تبين وجود شبهة غش تجاري بها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضري ضبط وتحفظ، إلى جانب تحرير ثلاثة محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة في جميع المحافظات، ولا سيما بالمناطق الساحلية والسياحية خلال موسم الصيف، بما يضمن التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويعزز منظومة الرقابة الاستباقية، ويسهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية الساحل الشمالي مطروح

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