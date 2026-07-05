اندلاع حريق في جسر بروكلين عقب عرض ألعاب نارية باحتفالات استقلال الولايات المتحدة

اندلع حريق في جسر بروكلين بمدينة نيويورك، مساء السبت، عقب عرض للألعاب النارية أُقيم ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، دون تسجيل أي إصابات.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النيران اندلعت في أربعة مواقع متفرقة على الجسر بالقرب من منطقة إطلاق الألعاب النارية، فيما رجحت الشرطة أن تكون الشرارات الناتجة عن العرض هي السبب وراء الحريق.

حريق جسر بروكلين



واستجابت فرق الإطفاء للبلاغ الذي ورد في الساعة 9:32 مساءً بالتوقيت المحلي، وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال نحو 30 دقيقة، قبل إعادة فتح الجسر أمام حركة المرور بعد إغلاقه مؤقتًا لتسهيل عمل فرق الطوارئ.



وقال شهود عيان إن الحريق بدا محدودًا في بدايته، بينما وصف آخرون اندلاع ألسنة اللهب بأنه كان مفاجئًا أثناء انتهاء عرض الألعاب النارية.



ويُعد جسر بروكلين، الذي افتُتح عام 1883، أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة نيويورك، ويربط بين منطقتي مانهاتن وبروكلين عبر النهر الشرقي.