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تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي
حسن العمدة

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن آخر تطورات الحالة البدنية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت شبكة TYC Sports الأرجنتينية أن ميسي يعاني من إجهاد بدني طبيعي، بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال مباراة الرأس الأخضر في دور الـ32، والتي امتدت إلى 120 دقيقة عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، مشيرة إلى أن قائد "التانجو" قدم أداءً قويًا وحافظ على نشاطه حتى صافرة النهاية.

وأكدت الشبكة أن حالة ميسي لا تدعو للقلق، موضحة أن اللاعب يسير بشكل طبيعي في برنامجه الاستشفائي، ومن المنتظر أن يكون جاهزًا لقيادة منتخب الأرجنتين أمام منتخب مصر.

وأضاف التقرير أن كل المؤشرات تؤكد تواجد ميسي في التشكيل الأساسي خلال اللقاء المرتقب، في ظل أهميته الكبيرة داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني، ورغبة الجهاز الفني في الاعتماد عليه منذ البداية لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

صحفية أرجنتينية الأرجنتيني ليونيل ميسي ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين

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