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الإشراف العام
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الكيلو بـ70 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 يوليو في مصر استقراراً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار مستقرة نسبية في الأسواق بعد انخفاض اسعار الفراخ خلال الفترة الأخيرة ووصول سعر كيلو الفراخ البيضاء لحوالي ٧٠ جنيها في السوق للمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

يسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 5-7-2026 مستويات بين 60 و65 جنيها في المزرعة، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك إلى 70 و75 جنيها، وفق المنطقة السكنية.

سعر البانيه اليوم 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الأحد ، ما بين 200 إلى 230 جنيها، حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

فيما يسجل سعر الفراخ البلدي اليوم اليوم الأحد 5-7-2026، في بورصة الدواجن نحو 85 -90 جنيها بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 96 - 116 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

ويتراوح سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الأحد 5-7-2026، بين 90 و93 جنيها بالمزرعة، في حين يتراوح متوسط سعر بيعها للمستهلك في الأسواق المحلية بين 95 و100 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

ويبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع اليوم الأحد، نحو 50 جنيهًا، بينما في الأسواق والمحلات يتراوح بين 55 و 60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

سعر كرتونة البيض الأحمر 95 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 100 إلى 105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض 80 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 85 إلى 90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 95 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات.

أسعار مشتقات الدواجن 

الشيش طاووق والشاورما: استقر الكيلو عند 170 جنيهًا، مع عرض خاص لشراء 4 كيلوجرام بسعر 600 جنيه (بتوفير 80 جنيهًا).

الأوراك: سجل الكيلو 80 جنيهًا، وبلغ سعر الـ 5 كيلوجرام 350 جنيهًا.

الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم:تساوت أسعارهم عند 120 جنيهًا للكيلو الفردي، وجاء عرض الـ 5 كيلوجرام لأي منهم بسعر 500 جنيه (بتوفير 100 جنيه كاملة).

الكبد والقوانص: سجل الكيلو 100 جنيه، ويباع العرض وزن 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه.

الأجنحة والوينجز: استقرت عند السعر الاقتصادي بـ 50 جنيهًا للكيلو.

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