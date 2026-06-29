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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود عاشور حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو في لقاء المكسيك والإكوادور

محمود عاشور
محمود عاشور
حسام الحارتي

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، الحكم الدولي المصري، محمود عاشور حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو " سبورت " في لقاء المكسيك والإكوادور، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس العالم 2026.

ويتكون طاقم التحكيم من: السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا للساحة ويعاونه كل من:  كلانينك توماز مساعدًا أول وكوفاسيك أندراز مساعدًا ثانيًا والجزائري مصطفى غربال حكمًا رابعًا ومقران قواري حكمًا مساعدًا احتياطيًا والألماني باستيان دانكيرت حكمًا لتقنية الفيديو والفرنسي ويلي ديلاجود حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو والمصري محمود عاشور حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو " سبورت " .

ومن المقرر إقامة اللقاء في الرابعة صباح يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 يوليو المقبل، على إستاد أزتيكا بمدينة مكسيكو.

ويعد هذا هو الظهور السابع للحكم الدولي المصري محمود عاشور في المونديال، كما يعتبر الظهور الأول للتحكيم المصري في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

ويأتي ظهور التحكيم المصري بهذه الصورة المميزة في المونديال، كإنجاز تاريخي كبير، سواء على المستوى الأفريقي أو الدولي.

لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الدولي المصري محمود عاشور المكسيك والإكوادور كأس العالم 2026

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