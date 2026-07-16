استطلاع: الصين تتفوق على الولايات المتحدة في نظرة الرأي العام العالمي لأول مرة منذ عقدين

أظهر استطلاع دولي أجراه مركز بيو للأبحاث أن الصين أصبحت تحظى بصورة أكثر إيجابية من الولايات المتحدة في الرأي العام العالمي، في أول مرة تتفوق فيها بكين على واشنطن في غالبية الدول التي يشملها الاستطلاع منذ بدء إجرائه قبل عقدين.

وأوضح المركز، في تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الصين حازت تقييمًا أكثر إيجابية من الولايات المتحدة في 25 دولة من أصل 36 شملها الاستطلاع، الذي أُجري بين شهري فبراير ومايو الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن تحسن صورة الصين يعود إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والثقافي، وتعزيز علاقاتها مع دول مثل البرازيل وبيرو، فضلًا عن سياسة الإعفاء الجمركي التي تطبقها مع عدد من الدول الإفريقية.

وفي المقابل، أرجع التقرير التراجع في شعبية الولايات المتحدة إلى سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وخفض المساعدات الخارجية.

وأظهر الاستطلاع تراجع متوسط النظرة الإيجابية للولايات المتحدة إلى 36% مقارنة بـ48% في استطلاع العام الماضي، بينما ارتفعت النظرة الإيجابية للصين إلى 46% مقابل 38% خلال الفترة نفسها.

كما كشف الاستطلاع أن المشاركين في معظم الدول المشمولة أبدوا ثقة أكبر في الرئيس الصيني شي جين بينغ مقارنة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم استمرار انخفاض مستويات الثقة في كلا الزعيمين.