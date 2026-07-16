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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الكويتي يبحث مع نظيره التركي تطوير وتعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

رئيس الأركان الكويتي
رئيس الأركان الكويتي
أ ش أ

 بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، مع نظيره رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيزها.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الأركان الكويتي إلى جمهورية تركيا.

وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك حول المستجدات الإقليمية والدولية، مضيفة أن رئيس الأركان الكويتي رافقه في الزيارة وفد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.

رئيس الأركان جيش الكويتي نظيره جيش التركي

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