تباطؤ النمو وارتفاع الفائدة أكبر تحديات الاقتصاد العالمي.. تفاصيل

أكدت كارينا كامل، مراسلة قناة العربية، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة في المرحلة الحالية، في مقدمتها تباطؤ معدلات النمو في الدول الصناعية، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تلك الدول في رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وقالت كارينا كامل، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 4.2%، مشيرة إلى أن الحرب على إيران أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي زاد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.

تكلفة الغاز مازالت مرتفعة.

وتابعت أن بعض الدول الأوربية خفضت أسعار النفط ولكن بشكل بسيط، خاصة بعد انخفاض سعر برميل النفط، ولكن تكلفة الغاز مازالت مرتفعة.

