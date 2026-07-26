لقطات من استعدادات بيراميدز للموسم الجديد في معسكر تركيا.. شاهد

يواصل فريق بيراميدز استعداداته للموسم الكروي الجديد من خلال معسكره الخارجي المقام في مدينة أرضروم التركية، حيث خاض اللاعبون جولة مشي صباحية ضمن البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة وتجهيز الفريق بأفضل صورة.

بيراميدز

وتُظهر الصور أجواءً هادئة بين اللاعبين خلال الجولة، في إطار التحضيرات اليومية التي تسبق المباريات الودية المقررة خلال المعسكر، ويسعى الجهاز الفني لاستغلالها للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى 9 أغسطس المقبل، ويتضمن تدريبات مكثفة إلى جانب عدد من المباريات الودية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بقوة.